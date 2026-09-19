Nesine 2. Lig'de 3. haftanın perdesi Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 maçla açıldı

Nesine 2. Lig'de 3. haftanın perdesi Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 maçla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'in 3. haftası Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 maçla başladı. Beyaz Grup'ta Çorluspor 1947, Menemen FK ve Seza Çimento Elazığspor kazandı; Kırmızı Grup'ta Adana 01 FK galip geldi, MKE Ankaragücü-Serikspor 1-1 berabere kaldı.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 3. haftası, Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 2 müsabakayla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup:
Adana 01 FK-52 Orduspor: 3-2
MKE Ankaragücü- Serikspor: 1-1
Beyaz Grup:
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Çorluspor 1947: 0-2
Menemen FK-Ankaraspor: 3-0
Seza Çimento Elazığspor-Aliağa Futbol: 5-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana Demirspor: 1-1
Kaynak: AA
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