Nesine 2. Lig'de 9. hafta 16 maçla bitti, KCT 1461 Trabzon Fethiyespor'u 2-1 yendi

Nesine 2. Lig'de 9. hafta 16 maçla bitti, KCT 1461 Trabzon Fethiyespor'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 9. hafta 16 maçla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederken Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, GMG Kastamonuspor'u 5-0 yendi.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi 16 maçla sona erdi.
Ligde alınan sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon- Fethiyespor: 2-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1
Ekinciler İskenderunspor-12 Bingölspor: 0-1
Erzincan Futbol Yatırımları-52 Orduspor: 0-1
Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-1
Kütahyaspor-Karacabey Belediyespor: 3-1
Kırklarelispor-Serikspor: 0-3
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-1
Beyaz Grup:
Efor Çay Erbaaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 2-0
Ankaraspor-Sebatspor: 0-3
68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 2-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Isbaş Isparta 32: 4-0
GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-5
Somaspor-Çorluspor 1947: 0-2
Menemen FK-Hatayspor: 3-0
İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 3-2
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