Nesine 2. Lig'de ilk hafta sona erdi; GMG Kastamonuspor sahasında 0-5 mağlup oldu
Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda 2-3, Beyaz Grup'ta Çorluspor 1947 ise 0-5'lik skorlarla dikkat çekerken, ev sahibi GMG Kastamonuspor farklı yenilgi aldı.
Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK- Sakaryaspor: 2-3
AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Adana 01-Erzincan Futbol Yatırımları: 3-3
Kütahyaspor-İskenderunspor: 4-1
Karacabey Belediyespor-Serikspor: 1-1
Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor: 2-2
MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor: 0-1
Fethiyespor-52 Orduspor FK: 0-3
Beyaz Grup
Efor Çay Erbaaspor-Muşspor: 4-4
Hatayspor-Güzide Gebzespor: 0-2
GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947: 0-5
Somaspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-3
Arnavutköy Belediyesi-Aliağa Futbol: 1-4
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor: 1-0
Menemen FK-İnegöl Kafkasspor: 1-3
Seza Çimento Elazığspor-Sebatspor: 3-1
ISBAŞ Isparta 32-Adana Demirspor: 1-2
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