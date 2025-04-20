Nesine 2. Lig'de Liderler Zirveyi Bırakmadı

Nesine 2. Lig'de sona eren 32. haftanın ardından iki gruptaki liderler zirvedeki yerlerini korudu.
Ligde 32. haftanın tamamlanmasıyla Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.
İki grupta oluşan puan durumları şu şekilde:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|32
|23
|7
|2
|76
|22
|54
|76
|2.BATMAN PETROLSPOR
|32
|24
|2
|6
|60
|23
|37
|74
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|32
|17
|12
|3
|53
|27
|29
|63
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|32
|17
|8
|7
|55
|28
|27
|59
|5.ALTINORDU
|32
|15
|11
|6
|54
|32
|22
|56
|6.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|32
|15
|7
|10
|45
|43
|2
|52
|7.İSKENDERUNSPOR
|32
|13
|11
|8
|48
|35
|13
|50
|8.1461 TRABZON FK
|32
|13
|7
|12
|43
|34
|9
|46
|9.FETHİYESPOR
|32
|11
|10
|11
|32
|34
|-2
|43
|10.KIRKLARELİSPOR
|32
|10
|10
|12
|41
|39
|2
|40
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|32
|9
|11
|12
|43
|50
|-7
|38
|12.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|32
|9
|8
|15
|39
|39
|0
|35
|13.İNEGÖLSPOR
|32
|9
|11
|12
|37
|46
|-9
|35
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|32
|7
|12
|13
|31
|44
|-13
|33
|15.KEPEZ SPOR FUTBOL
|32
|8
|8
|16
|35
|45
|-10
|32
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|32
|6
|8
|18
|33
|49
|-16
|26
|17.ALTAY
|32
|8
|4
|20
|28
|63
|-35
|25
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|32
|0
|1
|31
|6
|106
|-100
|-5
Not: İnegölspor ve Altay'ın 3'er, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|32
|20
|8
|4
|73
|34
|39
|68
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|32
|20
|7
|5
|61
|32
|29
|67
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|32
|20
|6
|6
|65
|30
|35
|66
|4.MENEMEN FK
|32
|18
|7
|7
|59
|33
|26
|61
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|32
|17
|7
|8
|58
|35
|23
|58
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|32
|16
|8
|8
|53
|31
|22
|56
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|32
|15
|7
|10
|51
|42
|9
|52
|8.MERKÜR JET ERBAASPOR
|32
|14
|5
|13
|53
|55
|-2
|47
|9.BUCASPOR 1928
|32
|14
|6
|12
|38
|41
|-3
|45
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|32
|10
|14
|8
|49
|42
|7
|44
|11.KARAMAN FK
|32
|9
|14
|9
|40
|35
|5
|41
|12.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|32
|10
|11
|11
|47
|50
|-3
|41
|13.SOMASPOR
|32
|10
|6
|16
|38
|40
|-2
|36
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|32
|8
|6
|18
|32
|51
|-19
|30
|15.DİYARBEKİRSPOR
|32
|6
|10
|16
|19
|40
|-21
|28
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|32
|5
|10
|17
|28
|61
|-33
|25
|17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|32
|4
|4
|24
|31
|85
|-54
|13
|18.GİRESUNSPOR
|32
|1
|6
|25
|19
|77
|-58
|0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Liderler Zirveyi Bırakmadı - Son Dakika
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