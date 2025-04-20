Nesine 2. Lig'de Liderler Zirveyi Bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de Liderler Zirveyi Bırakmadı

Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliğini sürdürüyor.

20.04.2025 17:58
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Nesine 2. Lig'de sona eren 32. haftanın ardından iki gruptaki liderler zirvedeki yerlerini korudu.

Ligde 32. haftanın tamamlanmasıyla Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.

İki grupta oluşan puan durumları şu şekilde:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SARIYER32237276225476
2.BATMAN PETROLSPOR32242660233774
3.GMG KASTAMONUSPOR321712353272963
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK32178755282759
5.ALTINORDU321511654322256
6.BEYKOZ ANADOLU SPOR32157104543252
7.İSKENDERUNSPOR321311848351350
8.1461 TRABZON FK32137124334946
9.FETHİYESPOR321110113234-243
10.KIRKLARELİSPOR321010124139240
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR32911124350-738
12.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR3298153939035
13.İNEGÖLSPOR32911123746-935
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR32712133144-1333
15.KEPEZ SPOR FUTBOL3288163545-1032
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR3268183349-1626
17.ALTAY3284202863-3525
18.AFYONSPOR KULÜBÜ3201316106-100-5

Not: İnegölspor ve Altay'ın 3'er, Afyonspor'un 6 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR32208473343968
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR32207561322967
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR32206665303566
4.MENEMEN FK32187759332661
5.ARTI DEĞER VANSPOR32177858352358
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ32168853312256
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR32157105142952
8.MERKÜR JET ERBAASPOR32145135355-247
9.BUCASPOR 192832146123841-345
10.ANKARA DEMİRSPOR32101484942744
11.KARAMAN FK3291494035541
12.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK321011114750-341
13.SOMASPOR32106163840-236
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU3286183251-1930
15.DİYARBEKİRSPOR32610161940-2128
16.BELEDİYE DERİNCESPOR32510172861-3325
17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR3244243185-5413
18.GİRESUNSPOR3216251977-580
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un 3'er, Giresunspor'un ise 9 puanı silinmiştir.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de Liderler Zirveyi Bırakmadı - Son Dakika

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