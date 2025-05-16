Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu.
Çift maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda rakiplerine üstünlük kuran Altınordu ile Artı Değer Vanspor, adını üçüncü tura yazdırdı.
2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
GMG Kastamonuspor-Altınordu: 0-0 (İlk maç: 0-1)
Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor: 0-1 (İlk maç: 2-2)
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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