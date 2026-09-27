Nesine 2. Lig'de Sakaryaspor 4'te 4 yaptı, Elazığspor averajla liderliğini korudu

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliğini korudu.

Kırmızı Grup'ta haftaya 9 puanla lider giren Sakaryaspor, sahasında Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve koltuğunu korudu.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda en yakın takipçisi Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı. Elazığ temsilcisi 10, Kocaeli temsilcisi ise 8 puana yükseldi. Haftaya 7 puanla üçüncü giren Muşspor ise sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sonuçların ardından Elazığspor averajla liderliğini koruruken, Muş temsilcisi ikinciliğe yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Gruplarda sona eren haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup