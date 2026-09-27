Nesine 2. Lig'de Sakaryaspor 4'te 4 yaptı, Elazığspor averajla liderliğini korudu

Nesine 2. Lig'de Sakaryaspor 4'te 4 yaptı, Elazığspor averajla liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 4. hafta sona erdi; Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor zirvedeki yerini korudu. Sakaryaspor Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı; Elazığspor, Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kalarak averajla zirvede kaldı.
Nesine 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliğini korudu.
Kırmızı Grup'ta haftaya 9 puanla lider giren Sakaryaspor, sahasında Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve koltuğunu korudu.
Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda en yakın takipçisi Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı. Elazığ temsilcisi 10, Kocaeli temsilcisi ise 8 puana yükseldi. Haftaya 7 puanla üçüncü giren Muşspor ise sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sonuçların ardından Elazığspor averajla liderliğini koruruken, Muş temsilcisi ikinciliğe yükselerek zirve takibini sürdürdü.
Gruplarda sona eren haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|4
|4
|0
|0
|10
|3
|7
|12
|2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|4
|3
|1
|0
|9
|2
|7
|10
|3.ANKARA DEMİRSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|7
|2
|7
|4.ADANA 01
|4
|2
|1
|1
|10
|10
|0
|7
|5.52 ORDUSPOR FK
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|2
|6
|6.ERZİNCAN FUTBOL
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|1
|6
|7.12 BİNGÖL SPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|8.SERİKSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|9.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|-1
|5
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|4
|11.KIRKLARELİSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|14.FETHİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|15.KÜTAHYASPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|6
|-1
|3
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|17. EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|3
|0
|0
|3
|1
|10
|-9
|-2
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|4
|3
|1
|0
|10
|1
|9
|10
|2.MUŞ SPOR KULÜBÜ
|4
|3
|1
|0
|14
|7
|7
|10
|3.ALİAĞA FUTBOL
|4
|3
|0
|1
|8
|7
|1
|9
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|5.ÇORLU SPOR 1947
|4
|2
|1
|1
|8
|3
|5
|7
|6.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|3
|7
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|8.SOMASPOR
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|9.MENEMEN FK
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
|10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|4
|1
|2
|1
|9
|7
|2
|5
|11.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|12.ISBAŞ ISPARTA 32
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|-1
|4
|13.ANKARASPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
|14.SEBATSPOR
|4
|0
|1
|3
|6
|10
|-4
|1
|15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|4
|0
|0
|4
|1
|9
|-8
|0
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|17.HATAYSPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|-2
|18.ADANA DEMİRSPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|-44
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