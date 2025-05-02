Nesine 2. Lig'de Son Hafta Müsabakaları - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de Son Hafta Müsabakaları

Nesine 2. Lig normal sezonu son haftayla tamamlanacak, play-off eşleşmeleri belirlenecek.

02.05.2025 11:34
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Nesine 2. Lig'de normal sezon, yarın yapılacak 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek.

Grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. İkinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak. Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Gruplarında son 3 sırayı alan ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

Ligde 34. ve son hafta müsabakaları bugünkü 1461 Trabzon FK-Kepezspor maçı dışında yarın oynanacak.

Beyaz Grup

2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider giren Sarıyer, yarın İskenderunspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, en az 1 puan aldığı takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak.

Bu iki takımdan birinin ligi 2. bitireceği grupta play-off'a kalacaklar ve play-off ilk turundaki eşleşmeler belli oldu. Play-off ilk turunda GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Altınordu maçları oynanacak.

Afyonspor, Altay ve Karaköprü Belediyespor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta son haftaya 71 puanla lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'u 70 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Antalya temsilcisinin Tokat'ta Merkür Jet Erbaaspor'a konuk olacağı son haftada Aksarayspor da Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Motolux 68 Aksarayspor, rakibini geride bırakacak.

Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde play-off'a kalan son ekip, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri veya Karacabey Belediyespor'dan biri olacak.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un veda ettiği ligde 28 puanlı Belediye Derincespor ve 31 puanlı Diyarbekirspor'un düşme ihtimali bulunuyor. Belediye Derincespor'un ligde kalması için yarın Aydın'da Ülkea Nazillispor'u yenip, Diyarbekirspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'a yenilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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