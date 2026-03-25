Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta ise 32. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Menemen FK-Mardin 1969 Spor: 1-3
Adanaspor-Aliağa Futbol: 1-8
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-KCT 1461 Trabzon: 0-3 (Hükmen)
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Beyaz Grup
Karacabey Belediyespor-Karaman FK: 1-0
Batman Petrolspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1
Altınordu-GMG Kastamonuspor: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Muğlaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1
