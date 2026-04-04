Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31, Beyaz Grup'ta ise 34. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde iki grupta alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup:
Muşspor-Güzide Gebzespor: 3-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor: 4-0
Adanaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-3
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-2
Granny's Waffles Kırklarelispor-Aliağa Futbol: 1-2
Menemen FK-Somaspor: 2-1
Bursaspor-Mardin 1969 Spor: 2-0
Beyaz Grup:
Karaman FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-3
Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 4-0
Batman Petrolspor-Muğlaspor: 1-0
Altınordu-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Seza Çimento Elazığspor-Kepezspor: 3-1
Adana 01 FK-Sultan Su İnegölspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?