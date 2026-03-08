Nesine 3. Lig 24. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 3. Lig 24. Hafta Sonuçları

08.03.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 24. hafta tamamlandı, heyecan dolu maçlar ve sonuçlar açıklandı.

Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 4 grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle

1. Grup

Karalar İnşaat Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

Polatlı 1926-Bursa Yıldırımspor: 3-3

Bursa Nilüfer Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1

Silivrispor-Edirnespor: 5-1

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 1-1

Karaköprü Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-3

Kilis 1984-Silifke Belediyespor: 0-1

3. Grup

Fatsa Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Tokat Belediyespor: 0-3

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Sebat Gençlikspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-0

1926 Bulancakspor-Amasyaspor: 0-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çayelispor: 1-0

4. Grup

Eskişehirspor-Bornova 1877: 7-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Söke 1970: 1-0

Altay-Kütahyaspor: 0-4

Nazillispor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-7

İzmir Çoruhlu FK-Alanya 1221: 1-0

Afyonspor-Eskişehir Anadolu: 1-2

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 24. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:27:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig 24. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.