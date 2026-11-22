Nesine 3. Lig'de 13. hafta 18 maçla geride kalırken Pazarspor Amasyaspor'a 1-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 13. hafta, gruplarda oynanan 18 maçla geride kaldı. Pazarspor Amasyaspor FK'ya 1-2 yenilirken Söke 1970 Eskişehirspor'a 1-3 mağlup oldu; Karşıyaka ise Alanya 1221 Futbol'u 4-1 yendi.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
1. Grup:
Pazarspor-Amasyaspor FK: 1-2
Tokat Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-0
Zonguldakspor FK-Silivrispor: 0-0
Galataspor-Orduspor 1967: 2-1
2. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-1922 Akşehirspor: 0-2
Söke 1970- Eskişehirspor: 1-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Balıkesirspor: 1-5
Karşıyaka- Alanya 1221 Futbol: 4-1
Denizli İdmanyurdu 1959-Uşakspor: 0-2
Bigaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
3. Grup:
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-3
1964 Silifkespor-Kırıkkale FK: 1-1
Ağrı 1970-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-1
Bitlis 1916 Futbol-Ayos Osmaniyespor: 5-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-3
Karaman FK-Diyarbekirspor: 1-2
Niğde Belediyespor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 3-1
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