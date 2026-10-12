Nesine 3. Lig'de 6. haftayı 1964 Silifkespor, Adana Adaletgücü'nü 4-1 yenerek kapattı

Nesine 3. Lig'de 6. haftayı 1964 Silifkespor, Adana Adaletgücü'nü 4-1 yenerek kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 6. hafta mücadelesi, 3. Grup'ta oynanan kapanış maçıyla tamamlandı. 1964 Silifkespor, deplasmanda Adana Adaletgücü'nü 4-1 mağlup ederek haftanın kapanış maçından galibiyetle ayrıldı.
Nesine 3. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın 3. Grup'ta oynanan kapanış maçında 1964 Silifkespor, deplasmanda Adana Adaletgücü'nü 4-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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