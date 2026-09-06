Nesine 3. Lig'de ilk hafta tamamlandı; Orduspor 1967 ve Karşıyaka berabere kaldı
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta müsabakaları sona erdi. Üç grupta oynanan maçlarda Orduspor 1967, Düzce Cam Düzcespor ile 2-2, Karşıyaka ise Etimesgutspor'a 0-1 yenildi.
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Amasyaspor-Gölcükspor: 1-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1
İnkılap Futbol-Zonguldakspor: 3-2
Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1
Galataspor-Pazarspor: 0-0
Yalova FK 77-Tokat Belediyespor: 0-3
Silivrispor-Beykoz İshaklıspor: 2-1
Orduspor 1967- Düzce Cam Düzcespor: 2-2
Karabük İdmanyurdu-Kartal Bulvar Kartalimen: 1-5
2. Grup
Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor: 0-2
Etimesgutspor- Karşıyaka: 1-0
1922 Akşehirspor-Gemlik Sümerbey: 0-4
Balıkesirspor-Bucaspor 1928: 4-1
Bigaspor-Uşakspor: 1-1
Eskişehirspor-Alanya 1221: 4-0
Altay-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-1
Gaziemir G.O.G. Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
3. Grup
Bitlis 1916-1964 Silifkespor: 2-0
Ayos Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü: 3-2
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1
Ağrı 1970-Açıkalın Erciyes 38: 0-1
Adanaspor-Niğde Belediyespor: 0-2
Kırıkkale FK-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-4
Yeni Mersin İdmanyurdu-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-3
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