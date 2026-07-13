Nesine 3. Lig Fikstür Çekimi Yarın

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
Fikstür çekimine Nesine 3. Lig kulüp başkanları ve yöneticileri katılacak.
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