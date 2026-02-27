Nesrin Baş, Tiran\'da Bronz Madalya Kazandı

Tiran'da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi 68 kiloda Nesrin Baş, bronz madalya kazandı.

Turnuvada Nesrin Baş, Macar rakibi Noemi Szabados'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rumen Keteryna Zelenykh'i 4-0 mağlup eden Nesrin, yarı finalde Dünya şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Kırgız rakibi Meryem Zhumanazarova ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta Nesrin, tüm rakiplerini puan vermeden teknik üstünlükle geçen Kırgız rakibine 8-4 mağlup oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Solin Nicole Piearcy'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmeyi başaran Nesrin Baş, turnuvayı madalya ile tamamladı. - İSTANBUL