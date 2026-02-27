Tiran'da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi 68 kiloda Nesrin Baş, bronz madalya kazandı.
Turnuvada Nesrin Baş, Macar rakibi Noemi Szabados'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rumen Keteryna Zelenykh'i 4-0 mağlup eden Nesrin, yarı finalde Dünya şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Kırgız rakibi Meryem Zhumanazarova ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta Nesrin, tüm rakiplerini puan vermeden teknik üstünlükle geçen Kırgız rakibine 8-4 mağlup oldu.
Bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Solin Nicole Piearcy'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmeyi başaran Nesrin Baş, turnuvayı madalya ile tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Nesrin Baş, Tiran'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
