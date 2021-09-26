Üye Girişi
Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz"

26.09.2021 23:00

- Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz" Göztepe Teknik Direktöre Nestor El Maestro: "Türk futbolunda baskı çok fazla" Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'te Teknik Direktörü Nestor El Maestro, karşılaşmanın ardından puan alamadıkları için üzgün olduklarını...

- Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz"

Göztepe Teknik Direktöre Nestor El Maestro:

"Türk futbolunda baskı çok fazla"

İSTANBUL - Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe'te Teknik Direktörü Nestor El Maestro, karşılaşmanın ardından puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, Türk futbolunda baskının çok fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Göztepe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, İzmir ekibinde Teknik Direktör Nestor El Maestro, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren El Maestro, "Tabii ki üzgünüz. Bizim için zor bir gün. İyi bir karşılaşma oynadığımızı düşünüyorum ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi almak için tempo, enerji, arzu, istek ve hırs vardı ancak puan alamadık. Bundan dolayı da çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunda baskı çok fazla"

Takımın ligi nerede bitireceğini öngördüğü sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Nestor El Maestro, "Sezon sonunda burada olduğum takdirde, şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ama Türk futbolunda bu baskı fazla. Ligin başında, düşme potasında olduğunu görmek farklı baskı oluşturabiliyor. Türk futbolunda yeniyim ve zorlu bir zamanda göreve geldik. Taraftarımızın, yönetimimizin ve camianın beklentileri çok büyük. Düşmeyi göz önünde bulundurmayız bile. Düşme hattından çok daha uzakta bitireceğimizden eminim" dedi. İrfan Can Eğribayat'ın maçta yediği gol hakkın da konuşan genç çalıştırıcı, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. İrfan bence bu ligin en iyi kalecilerinden. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Sadece bir şanssızlık diyelim" ifadelerini kullandı. El Maestro son olarak maçta sistem değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Yediğimiz gollerin çok fazla sistemle alakası yok. Bazı kişisel hatalardan ya da bazı detaylardan yenilen gollerle geriye düştük. Bu detayları hangi sistemin çözeceğini cevaplayamayız. İkinci yarının başlarında erken bir zamanda sistem değişikliği yapmayı düşünmedim" diyerek sözlerini tamamladı.

Nestor El Maestro: İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz
Nestor El Maestro: İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz
Nestor El Maestro: İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz
Nestor El Maestro: İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı 23:15 Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın 22:54 Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın
Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş 22:08 Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama 21:28 İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var 21:17 Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var
Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi 20:32 Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı 19:47 Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
G.Saray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı G.Saray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı         
23:53
İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı         
23:24
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil         
22:26
76 günlük aranın ardından TBMM 1 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde kritik konular var 76 günlük aranın ardından TBMM 1 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde kritik konular var         
21:43
Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu         
21:24
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 00:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Nestor El Maestro: "İstediğimizi alamadığımız için üzgünüz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement