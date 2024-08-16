Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.15'te başlayacak ve Turgut Doman hakemlik yapacak. Sivasspor, maç öncesi antrenmanını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek. Takımda Queensy Menig ve Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

16.08.2024 13:17
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA

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