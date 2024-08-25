Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı Eyüpspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı Eyüpspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Ahmed Kutucu'nun golüyle Eyüpspor öne geçti.

25.08.2024 04:16
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Turgunboev, Manaj

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Caner Erkin, Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Bruno, Ahmed Kutucu, Thiam

Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 14 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

4. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Bieganski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakika sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, Ahmed Kutucu'nun pası ile ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda, Sivasspor kalecisi Nikolic topu çeldi.

9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sivasspor ceza sahası dışında toplu buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, ceza sahasında Midtsjö'nün topuk pası ile topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı Eyüpspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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