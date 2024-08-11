Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 69 Menig), Charisis (Dk. 90 Ziya Erdal), Turgunboev (Dk. 82 Poungouras), Pritchard (Dk. 82 Bekir Turaç Böke), Manaj
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic (Dk. 46 Mendy), Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak (Dk. 61 Nwakaeme), Okay Yokuşlu (Dk. 61 Lundstram), Bardhi (Dk. 87 Enis Destan), Visca ve Dragus (Dk. 76 Ozan Tufan)
Sarı kart: Dk. 28 Turgunboev (Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
50. dakikada Pritchard sol kanattan getirdiği topu, ceza sahası içerisindeki Turgunboev'e pas verdi. Turgunboev'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa ceza sahası içerisinde Bardhi ayak içiyle vurdu, top auta gitti.
61. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortaladığı topa Uğur Çiftçi sert vurdu, üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
81. dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa Pritchard, ceza yayı bölgesinden sert vurdu, Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Son Dakika › Spor › Net Global Sivasspor ile Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?