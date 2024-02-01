Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Takımı Sporcuları Bronz Madalya Kazandı

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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Takımı sporcularından Eray Çaylak ve Serdar Benli, Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 67 ve 81 kilogram kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Yeni Mahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eray Çaylak, gençler kategorisinde 67 kilogram, Serdar Benli ise yine gençler 81 kilogram kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu Çaylak, kategorisinde koparmada 100, silkmede 128, toplamda ise 228 kilogram kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Serdar Benli ise, 81 kilogram kategorisinde koparmada 125 kilogram, silkmede 150 kilogram ve toplamda 275 kilogram kaldırmayı başararak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Her iki sporcuya da madalyaları düzenlenen törenle verilirken Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde spor hayatını sürdüren sporcuları ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR