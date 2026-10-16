Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 13'üncü kez başladı, ilk etapta 816 sporcu koştu - Son Dakika
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Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 13'üncü kez başladı, ilk etapta 816 sporcu koştu

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Nevşehir\'de Kapadokya Ultra Trail 13\'üncü kez başladı, ilk etapta 816 sporcu koştu
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Ürgüp'te 78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı 13. Salomon Kapadokya Ultra Trail, 14 kilometrelik ilk etabın 816 sporcuyla koşulmasıyla başladı. Yarın 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurların koşulacağı etkinliğin Kapadokya'daki spor turizmine katkı sunduğu belirtildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, 14 kilometrelik parkurdaki koşuyla başladı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yarış öncesinde ilçedeki bir otelin terasında elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısında, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'da çeşitli ülkelerden sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin Kapadokya'daki spor turizmine katkı sunduğunu dile getiren Kök, "78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılacağı güzel bir yarışma. Sadece turizmde, kültürde, sanatta ve sanayide değil, aynı zamanda sporda da çok güzel bir yerdeyiz. Nevşehir olarak diğer illerimize, ülkemize öncülük etmek istiyoruz. Kapadokya'ya gelen sporcularımız sıcak hava balonu başta olmak üzere çok güzel etkinliklerle mükemmel bir deneyim yaşayabilecek." dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da peribacalarıyla kaplı vadilerdeki koşuların, kültürel zenginliklerin tanıtımına da fayda sunacağını belirtti.

Farklı ülkelerden sporcuların Kapadokya'da buluştuğunu ifade eden Gürsoy, " Etkinlik, fiziksel dayanıklılığın yanında sabrı, kararlılığı ve mücadele azmini de gerektiriyor. Bu organizasyona Türkiye olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Gürsoy, Salomon Kapadokya Ultra Trail kapsamında çocuk koşusu da düzenleneceğini, 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çocukların "İklim için koş, mirasına sahip çık" sloganıyla etkinliğe katılacağını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından etkinliğin 14 kilometrelik ilk etabı, 816 sporcunun katılımıyla Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startla başladı.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkı verdiği Salomon Kapadokya Ultra Trail kapsamında yarın 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlar koşulacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 13'üncü kez başladı, ilk etapta 816 sporcu koştu - Son Dakika
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