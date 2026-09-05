Nevşehir'de paten şampiyonasında 17 ilden 216 sporcu yarıştı - Son Dakika
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Nevşehir'de paten şampiyonasında 17 ilden 216 sporcu yarıştı

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Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'deki Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonla tamamlandı. Şampiyonaya 17 ilden 43 kulüp ve 216 sporcu katıldı; sporcular çeşitli yaş gruplarında sürat ve mesafe yarışlarında dereceye girmek için mücadele etti.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'de tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 17 ilden 43 kulüp ve 216 sporcu katıldı.

Organizasyonda sporcular; 11, 13, 15, 17, 19 yaş altı ve 19 yaş üzeri kategorilerinde yarıştı.

Sporcular, şampiyona kapsamında 50, 80 ve 100 metre sürat yarışlarının yanı sıra yarım tur ve bir tur mesafelerinde dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevşehir'de paten şampiyonasında 17 ilden 216 sporcu yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de paten şampiyonasında 17 ilden 216 sporcu yarıştı - Son Dakika
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