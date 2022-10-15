Nevşehir haberi: Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası Nevşehir'de düzenlenecek

Uluslararası Oryantiring Federasyonunun onayıyla dünya sıralamasına puan da veren Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası, Nevşehir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 29 Mart-2 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek.
Etkinlik, Bisikletle Oryantiring Dünya Mastırlar Serisi 2. Ayağı olarak kabul edilirken, böylece 35 yaş üstü katılımcılara puan verecek.
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