Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Ultra Trail, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Ultra Trail, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Ürgüp\'te Kapadokya Ultra Trail, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcuyla başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla start aldı. Yarışın 14 kilometrelik ilk etabında 816 sporcu mücadele ederken, farklı mesafelerdeki parkurlarda organizasyonun devam etmesi bekleniyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Salomon Kapadokya Ultra Trail kapsamında elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da katıldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'da farklı ülkelerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun bölgenin turizm, kültür ve ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kapadokya'nın tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu ifade eden Kök, bölgenin spor organizasyonlarıyla da ön plana çıktığını kaydetti. Kök, yarışmaya katılan sporcuların sıcak hava balonları başta olmak üzere Kapadokya'nın doğal ve kültürel güzelliklerini keşfederek bölgeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını dile getirdi.

"Kültürel zenginliklerin tanıtımına katkı sağlıyor"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise yarışın peribacalarıyla kaplı vadilerde gerçekleştirilen parkurlarıyla yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Ultra trail şartlarının fiziksel dayanıklılığın yanı sıra sabır, kararlılık ve mücadele azmi gerektirdiğini ifade eden Gürsoy, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Gürsoy, organizasyon kapsamında çocuk koşusunun da düzenleneceğini belirterek, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çocukların "İklim için koş, mirasına sahip çık" sloganıyla etkinliğe katılacağını bildirdi.

İlk etapta 816 sporcu start aldı

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun 14 kilometrelik ilk etabı, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda verilen startla başladı. Etapta 816 sporcu mücadele ederken, organizasyon kapsamında farklı mesafelerdeki parkurlarda yarışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
KapadokyaNevşehirEtkinlikKültürTurizmÇevreÜrgüpSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
Türkiye’nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
17:36
Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor
Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
17:25
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar Biri beraat etti, biri müebbet yedi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:52
İstanbul’da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç’te sel alanlarını havadan inceledi
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:45:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Ultra Trail, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei