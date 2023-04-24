Newcastle, 20 dakikada Tottenham'ın işini bitirip sonraki 70 dakika antrenman yaptı; 6-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Newcastle, 20 dakikada Tottenham'ın işini bitirip sonraki 70 dakika antrenman yaptı; 6-1

25.04.2023 21:05

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan karşılaşma da Newcastle United, Tottenham'ı 6-1'lik skorla devirdi. 20 dakikada 5 gol bulan ev sahibi Tottenham'a zor anlar yaşattı.

İngiltere Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, sahasında Tottenham'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. 6-1'lik maçta galibiyeti getiren golleri Jacob Murphy (2), Joelinton, Alexander Isak (2) ve Callum Wilson kaydetti.

Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

21 DAKİKADA 5-0

Newcastle United, maçın 21. dakikasında skoru 5-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Tottenham, 46'da kaleci değiştirdi. Lloris'in yerine Fraser Forster oyuna girdi. Tottenham'ın tek sayısı Harry Kane'den geldi. Tottenham, 2016'dan sonra ilk kez kalesinde bir lig maçında 5 gol gördü.

Newcastle, Tottenham'ın fiyakasını fena bozdu! Skor tabelasını görenler defalarca ekranı kontrol etti

REKOR MANCHESTER CITY'NİN

Tottenham ağlarını ilk 21 dakikada 5 kez havalandıran Newcastle, Premier Lig tarihinde bir maçta 5 gole en erken ulaşan ikinci takım oldu. Manchester City, 2019'da Watford ağlarına 18 dakikada 5 gol bırakmıştı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Lucas Moura ateşini yaktı! Sır gibi saklanan teklif ortaya çıktı Fenerbahçe, Lucas Moura ateşini yaktı! Sır gibi saklanan teklif ortaya çıktı

Manchester, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Newcastle, 20 dakikada Tottenham'ın işini bitirip sonraki 70 dakika antrenman yaptı; 6-1 - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:51:56. #1.13#
SON DAKİKA: Newcastle, 20 dakikada Tottenham'ın işini bitirip sonraki 70 dakika antrenman yaptı; 6-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement