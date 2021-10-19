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Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı - Son Dakika

Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı

19.10.2021 10:35

Premier Lig kulüplerinin çoğunluğu, Newcastle'ın ekonomik avantajlar kazanacak anlaşmalarının finansal rekabeti ortadan kaldıracağını ifade ederken tedbir alınmasını istedi. Premier Lig'de rekabetin bozulmaması adına mali kuralların denetlenmesi ve değişmesi istendi.

Newcastle United'ı Prens Muhammed bin Selman'ın alması ortalığı karıştırdı. İngiltere Premier Lig kulüpleri finansal rekabetin ortadan kalkacağı gerekçesiyle tedbir alınmasını istedi. Futbolarena'nın aktardığı habere göre; Rekabetin sağlanması adına 18 kulüp bu yönde karar verdi.

İngiltere Premier Lig'de isyan! Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı

ZENGİNLER KARŞI ÇIKTI

Premier Lig'in zengin kulüpleri Newcastle ve Manchester City ise 'hayır' oyu verdi. Yayın haklarından diğer liglere göre daha fazla kazanç elde eden İngiltere'deki düşük ve orta sınıf takımlar, makasın daha da açılmasından korkuyor.

Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı

Premier Lig, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı - Son Dakika
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