Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor

Fransız vekilin Türkiye itirafı salonda şok etkisi yarattı: Erdoğan iki şeyden güç alıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar, tartışma yaşadığı teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor.

TARTIŞMA YAŞADILAR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, tartışma yaşadığı Jorge Jesus'un takımdan gönderdilmesini talep etti.

JESUS, NEYMAR'IN PERFORMANSINI BEĞENMEDİ

Tartışma nedeni olarak Jorge Jesus'un Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edildi.

90 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar için ise 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.