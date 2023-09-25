Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar, tartışma yaşadığı teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, tartışma yaşadığı Jorge Jesus'un takımdan gönderdilmesini talep etti.
Tartışma nedeni olarak Jorge Jesus'un Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edildi.
Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar için ise 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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