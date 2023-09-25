Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor - Son Dakika

Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor

Son Güncelleme: 25.09.2023 23:41

Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı tartışma sonrası teknik adamın gönderilmesini istedi. Jesus'un Neymar'ın performansından memnun kalmadığı ve bu durumun tartışmaya yol açtığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar, tartışma yaşadığı teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor.

TARTIŞMA YAŞADILAR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, tartışma yaşadığı Jorge Jesus'un takımdan gönderdilmesini talep etti.

Kavga ettiler! Neymar, Jesus'un takımdan gönderilmesini istiyor

JESUS, NEYMAR'IN PERFORMANSINI BEĞENMEDİ

Tartışma nedeni olarak Jorge Jesus'un Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edildi.

Kavga ettiler! Neymar, Jesus'un takımdan gönderilmesini istiyor

90 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar için ise 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kavga ettiler! Neymar, Jesus'un takımdan gönderilmesini istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor - Son Dakika
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