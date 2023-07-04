Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar rekor ceza aldı. 4 ayrı çevre suçunu işlediği kararlaştıran yıldız futbolcu, 3.3 milyon dolar ceza aldı.
31 yaşındaki Neymar, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu.
Brezilya medyasında yer alan habere göre; Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Villasının arazisine yapay göl yaptıran Neymar'a benzeri görülmemiş ceza! Servet değerinde kaybı var - Son Dakika