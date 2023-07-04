Villasının arazisine yapay göl yaptıran Neymar'a benzeri görülmemiş ceza! Servet değerinde kaybı var - Son Dakika
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Villasının arazisine yapay göl yaptıran Neymar'a benzeri görülmemiş ceza! Servet değerinde kaybı var

04.07.2023 14:42

Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar, 4 ayrı çevre suçunu işlediği kararlaştırıldı. Yıldız futbolcu, 3.3 milyon dolar ceza aldı. Neymar, çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi, nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi, izinsiz olarak arazinin kazılarak bitki örtüsünün değiştirilmesi gibi suçlardan dolayı suçlu bulundu.

Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar rekor ceza aldı. 4 ayrı çevre suçunu işlediği kararlaştıran yıldız futbolcu, 3.3 milyon dolar ceza aldı.

NEYMAR'IN İŞLEDİĞİ ÇEVRE SUÇLARI

31 yaşındaki Neymar, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu.

VİLLAYI 2016 YILINDA SATIN ALDI

Brezilya medyasında yer alan habere göre; Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi bulunuyor.

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Paris Saint Germain, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Villasının arazisine yapay göl yaptıran Neymar'a benzeri görülmemiş ceza! Servet değerinde kaybı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Villasının arazisine yapay göl yaptıran Neymar'a benzeri görülmemiş ceza! Servet değerinde kaybı var - Son Dakika
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