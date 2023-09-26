Neymar, Jesus ile ilgili çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Neymar, teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK"

Yıldız futbolcu, Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve, "Yalan. Herkes bu tür şeylere, bu tür haberlere inanmayı bırakmalı. Milyonlarca takipçiniz varken sahte haberler yayınlamaya devam edemezsiniz. Tüm saygımla sizden bunu durdurmanızı rica ediyorum, bu çok büyük bir saygısızlık" dedi.

TARTIŞMA İDDİASI VARDI

Brezilyalı yıldızın Portekizli çalıştırıcı Jesus ile tartışma yaşadığı ve ardından 69 yaşındaki teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti.