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Neymar'ın yeni doğan bebeği ve sevgilisini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı - Son Dakika

Neymar'ın yeni doğan bebeği ve sevgilisini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı

Neymar\'ın yeni doğan bebeği ve sevgilisini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı
08.11.2023 15:39  - Güncelleme: 15:50

Al Hilal'de oynayan Neymar'ın Brezilya'da yaşamını sürdüren sevgilisi ve yeni doğan bebeğini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı. Eve giren saldırganlar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Neymar'ın Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde yaşayan sevgilisi ve yeni doğan bebeği kabusu yaşadı. Eve giren 3 silahlı saldırgan, Neymar'ın sevgilisi Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayarak kızı ve bebeğin yerini sordu. O sırada güvenlik güçleri eve girerek saldırganlara müdahale etti.

"20 YAŞINDA BİR ERKEK TUTUKLANDI"

Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı'nın açıklamasında, "Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"TANRIYA ŞÜKÜR HERKES İYİ"

Biancardi yaptığı açıklamada, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması." derken Neymar ise, "Tanrıya şükür herkes iyi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Neymar'ın yeni doğan bebeği ve sevgilisini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar'ın yeni doğan bebeği ve sevgilisini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı - Son Dakika
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