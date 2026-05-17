Galatasaray'ın Gine Bissaulu futbolcusu Renato Nhaga, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve 60. dakikada yerine Ahmed Kutucu oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da genç futbolcu Renato Nhaga sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Nhaga saha kenarına geldi. 19 yaşındaki futbolcunun yerine karşılaşmanın 60. dakikasında Ahmed Kutucu dahil oldu.
Gine Bissaulu futbolcu, Kasımpaşa maçıyla Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev almıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Nhaga Sakatlandı, Kutucu Oyuna Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?