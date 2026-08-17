Niakhate: Fenerbahçe ile zorlu bir mücadeleye hazırız - Son Dakika
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Niakhate: Fenerbahçe ile zorlu bir mücadeleye hazırız

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Moussa Niakhate, Fenerbahçe'nin gücüne dikkat çekerek, Lyon'un Şampiyonlar Ligi hedefini vurguladı.

Olympique Lyon'un Senegalli stoperi Moussa Niakhate, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve agresif oynamaları gerektiğini belirterek, "Lyon son dönemlerde zorluklar yaşadı. 180 dakikamız kaldı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Lyon halkını, tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olympiue Lyon, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında Lyon'un Senegalli futbolcusu Moussa Niakhate değerlendirmelerde bulundu. Niakhate, "Fenerbahçe son derece kuvvetli bir ekip. Sadece hücumda değil savunmada da son derece kuvvetli. Devasa bir ekip, elimizdeki tüm enstrümanlarla cevap vermeye çalışacağız. Savunma hattı olarak konsantre şekilde mücadele edeceğiz. Olabildiğince Fenerbahçe ataklarını boşa çıkarmaya çalışacağız. Son derece kaliteli oyuncuları var. Onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Lyon halkını, taraftarını mutlu etmek istiyoruz"

Avrupa'da bir zamanlar olduğu gibi yine daha iyi yerlerde olması için çalıştıklarını belirten Niakhate, "Lyon 2000'lerin başından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir parkur sergilemiş durumda. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadık ve yeni kadromuzla beraber 90 dakika boyunca orada kuvvetli bir performans çıkaracağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak tüm oyuncular orada oynamak ister. Lyon zorluklar yaşadı son dönemlerde. 180 dakikamız kaldı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Lyon halkını, tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Fenerbahçe'nin tüm kademelerde değerli oyuncuları var. İstikrarlı olmaya çalışacağız, dikkatli olacağız. Kolektif olarak oynamaya çalışacağız. Kompleks şekilde savunmada mücadele vereceğiz. İyi bir sonuç elde etmek için ciddi bir savunma işi çıkarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"En mükemmel performansımızı sergilemek durumundayız"

Agresif bir oyun oynamaları gerektiğini söyleyen Moussa Niakhate son olarak, "Tüm cesaretimizle mücadele vereceğiz. Yarın daha farklı düzeyde bir rakiple karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığınızda Fenerbahçe kalitesinde iddialı ekiplerle karşılaşacaksınız. Lyon, cesur ve konsantre olmalı. En mükemmel performansımızı sergilemek durumundayız. Fenerbahçe gibi olağanüstü gibi bir kulüp karşısında olaya psikolojik yaklaşmak önemli. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip olacak, hem bireysel hem kolektif olarak. Fenerbahçe, Avrupa'daki pek çok takımı zorlayacak bir takım. İşimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kategori" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niakhate: Fenerbahçe ile zorlu bir mücadeleye hazırız - Son Dakika

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