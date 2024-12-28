Niğde Belediyespor'a Destek Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika
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Spor

Niğde Belediyespor'a Destek Kampanyası Tanıtıldı

Niğde Belediyespor\'a Destek Kampanyası Tanıtıldı

Niğde Belediyespor'un desteklenmesi amacıyla başlatılan SMS kampanyasının tanıtım toplantısı yapıldı. Niğde Valisi ve Belediye Başkanı, spor yatırımlarının önemine dikkat çekti.

28.12.2024 16:50  Güncelleme: 16:52
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Niğde Belediye spor için başlatılan destek kampanyasının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, birçok branşta bünyesinde 990 amatör ve profesyonel sporcu bulunduran Niğde Belediyespor'un desteklenmesi için kısa mesaj kampanyası başlatıldığı ifade edildi. Kampanya tanıtım toplantısında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik kente yapılan spor yatırımları ile ilgili bilgi verirken Niğde Belediyespor'un başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Niğde'de gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlarla sporun her dalında başarının hedeflendiğini kaydeden Vali Çelik; "Bu kapsamda, 7 bin 500 kişilik Niğde Stadyumu projemiz hızla ilerlemekte, maddi gerçekleşme ve fiziki gerçekleşme yüzde 91 seviyesindedir. Bu projelerle gençlerimizin ve sporcularımızın iyi şartlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcularımızın sayısı her geçen gün artmakta. Kentte 47 ulusal, 14 uluslararası başarı elde eden sporcumuz bulunmaktadır. Toplamda 40 bin 859 lisanslı sporcumuz ve 61 milli sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Ayrıca 104 spor kulübümüzle gençlerimizi spora yönlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.İsteğimiz çocuklarımızın muhakkak bir spor dalı ile ilgilenmesidir" ifadelerine yer verdi.

"Niğde Belediyespor sadece belediyenin değil, kentin takımı"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kampanya tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Niğde Belediyespor'un çatısı altında 990 amatör ve profesyonel sporcunun bulunduğunu belirtti.

Özdemir; " Geçmişi köklü olan şehrimide bugün sporun çok daha iyi konumda olması gerekirdi ancak telafi edeceğiz. Niğde Belediyespor Niğde'nin takımı. Son zamanlarda desteğe ihtiyacımız vardı ve bu yüzden bir kampanya başlattık. 5103'e 'bağış' yazıp gönderdiğiniz zaman 50 TL destek vermiş olacaksınız. Bir şehrin gelişmişliği kültürü ve sporunun gelişmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu eksikliklerimi de en kısa sürede sizlerin de desteği ile gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Niğde Belediyesspor Kulüp Başkanı Atila Tasalı ise Niğde Belediyespor'a bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ederken vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Konuşmaların ardından, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir sponsorlara forma hediye ederek, SMS ile kampanyaya destek verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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