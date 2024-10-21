Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü\'nü 2-0 Geçti

Spor

Türkiye 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaştı. 90 dakika sonrasında kazanan taraf 2-0 ile Niğde Belediyespor oldu.

Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası

Hakemler: Volkan Aydın, Mustafa Özgenç, Ahmet Fındık

Niğde Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Bünyamin Başar, Yalçın Öztürk, Berkay Ekmekci, İbrahim Şimşek, Mert Can (Fatih Aydın dk. 80), Vedat Alkaş (Berk Eskin dk. 66), Emin Polat (Faysal Kaya dk. 90+2), Halil Çiçek, Mertkan Cengiz (Kaan İlker Görmez dk. 80), Şahin Karakaş (Ömer Faruk Demirel dk. 66)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar (Ekrem Kayıbal dk. 71), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer (Uğur Göktaş dk. 71), Ayhan Gürbüz (Ziyahan Erbaşı dk. 80), Gürkan Arslan (İsmet Yazgan dk. 71), Hüseyin Fıstıkcı, Hüseyin Ekici (Caner Kaban dk. 71), Ethem Balcı, Fevzi Can Bozkuş

Goller: Berkay Ekmekci (dk. 14, 65) (Niğde Belediyespor)

Sarı Kartlar: Berkay Ekmekci, İbrahim Şimşek (Niğde Belediyespor) Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Uğur Göktaş, Ekrem Kayıbal (Erciyes 38 Futbol Kulübü) - KAYSERİ