Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 2-0 Geçti

Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü\'nü 2-0 Geçti

Türkiye 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Berkay Ekmekci atarken, karşılaşma Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleşti.

21.10.2024 09:02  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaştı. 90 dakika sonrasında kazanan taraf 2-0 ile Niğde Belediyespor oldu.

Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası

Hakemler: Volkan Aydın, Mustafa Özgenç, Ahmet Fındık

Niğde Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Bünyamin Başar, Yalçın Öztürk, Berkay Ekmekci, İbrahim Şimşek, Mert Can (Fatih Aydın dk. 80), Vedat Alkaş (Berk Eskin dk. 66), Emin Polat (Faysal Kaya dk. 90+2), Halil Çiçek, Mertkan Cengiz (Kaan İlker Görmez dk. 80), Şahin Karakaş (Ömer Faruk Demirel dk. 66)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar (Ekrem Kayıbal dk. 71), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer (Uğur Göktaş dk. 71), Ayhan Gürbüz (Ziyahan Erbaşı dk. 80), Gürkan Arslan (İsmet Yazgan dk. 71), Hüseyin Fıstıkcı, Hüseyin Ekici (Caner Kaban dk. 71), Ethem Balcı, Fevzi Can Bozkuş

Goller: Berkay Ekmekci (dk. 14, 65) (Niğde Belediyespor)

Sarı Kartlar: Berkay Ekmekci, İbrahim Şimşek (Niğde Belediyespor) Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Uğur Göktaş, Ekrem Kayıbal (Erciyes 38 Futbol Kulübü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Niğde Belediyespor, Ömer Halisdemir, Yerel Haberler, 3-sayfa, Türkiye, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:37:00. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.