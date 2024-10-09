Niğde Belediyespor Teknik Direktörü Ferit Alper Salgın İstifa Etti

Spor

Niğde Belediyespor yönetimi teknik direktör Ferit Alper Salgın'ın istifa ettiğini açıkladı.

Niğde Belediyespor yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Bugüne kadar takımımızın teknik direktörlük görevini yapan hocamız Alper Salgın istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçına yardımcı hocamız Ali Sevimli yönetiminde çıkma kararı aldık" denildi.

Niğde Belediyespor yönetim kurulu Ferit Alper Salgın'ın istifa gerekçesini açıklanmazken, Niğdeli futbolseverleri takıma destek olmak için maçlara davet etti. - NİĞDE