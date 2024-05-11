Niğde Belediyespor U18 Şampiyon Oldu

U18 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Kayseri Grubu'nda Niğde Belediyespor, rakibi Adana 1954 FK'yı 4-3 yenerek şampiyon oldu ve adını son 4 takım arasında yazdırdı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım
Niğde Belediyespor: Melih Güzenge, Ramazan Aydoğdu, Ömer Asaf Çınar, Furkan İnce, Fatih Aydın, Mehmet Can, Efe Doğan, Ali İhsan Sevgin, Adem Tormuş, Tunahan Karapınar, Faysal Berdan Kaya
Adana 1954 FK: Doğukan Özkan, Mehmet Kızılpınar, Yılmaz Güney, Gökdeniz Tekin, Ahmet Yeyan, Çağrı Develi, Mücahit, Arda Soytaş, Yusufcan Doğan, İhsan Arda Aktaş, Onur Aksu Fıçıcı
Goller: Tunahan Karapınar (dk. 6), Ali İhsan Sevgin (dk. 17), Adem Tormuş (dk. 50), Emir Ozan Doğan (dk. 78) (Niğde Belediyespor U18), Yusufcan Doğan (dk. 21), Arda Soydaş (dk. 31), Ömer Asaf Çınar (dkç. 33) (KK) (Adana 1954 FK) - KAYSERİ
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