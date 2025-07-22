Niğde Belediyespor Yeni Sezone Hazırlanıyor - Son Dakika
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Niğde Belediyespor Yeni Sezone Hazırlanıyor

Niğde Belediyespor Yeni Sezone Hazırlanıyor
22.07.2025 12:44  Güncelleme: 12:51
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Niğde Belediyespor, yeni sezona 7 bin 500 kişilik Şehir Stadyumu'nda hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, çocukları spora yönlendirmenin kötü alışkanlıkları önlemenin en iyi yolu olduğunu vurguladı. Takımın oyun kadrosunun genç isimlerden oluşacağı ve taraftar desteğine ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

2025-2026 sezonunun hazırlıklarına yeni oyuncu kadrosu ile başlayan Niğde Belediye spor, yapımı yeni tamamlanan 7 bin 500 kişilik Şehir Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüp olarak altyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirten Niğde Belediyespor Kulüp Başkan Atilla Tasalı, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en iyi yolunun spor olduğunu hatırlatarak kulübe destek istedi. Tasalı, "Sahamız oldu, bahanemiz yok ve şehrin beklentisinin de yüksek olduğunu biliyoruz. Taraftarımız üzerine düşeni yapıyor. Yağmur, çamur demeden takıma destek oluyor, belediye başkanımız elinden geleni yapıyor ama diğer taraflarda bir ilgisizlik söz konusu. Niğde Belediyespor, Niğde'nin bir markası ve yüzü. Madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve obeziteyi engellemenin en ucuz yolu çocukları spora yönlendirmek. Bu çocukları buralarda tuttuğunuz müddetçe kötü alışkanlıklara gitmezler. Şu anda kulüp bünyesinde 700'e yakın çocuk spor yapıyor ve bu sayı yaz aylarında bin 200'e çıkıyor. Eski mahalle kültürü de yok. Bu çocukların enerjiyi atması lazım ve bunun için de biz mücadele ediyoruz. Manevi desteğin yanı sıra maddi desteğe de ihtiyacımız var" dedi.

"Stadyumlardan doğan coşku bütün şehre yayılacak"

Niğde Belediyespor Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan ise ligin yapısı ve kadro planlaması hakkında verdiği bilgide, yeni sezonda 25 yaş üstü sadece 5 oyuncu oynatılabilme kararının kadro planlamasını doğrudan etkilediğini ifade etti. Gündoğan, "Taraftarlarımız tecrübeli isimler istiyor ancak şu anda sadece 3 tecrübeli oyuncumuz var. İki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Ancak bu, takımın mevcut durumu ve hocamızın tercihleri doğrultusunda netleşecek. Kadromuzda 20 civarında 25 yaş altı oyuncu olacak. Takımımızın gücüne ve kulüp bütçemize göre oyuncular kazandıracağız. Belediye başkanımız konuyu sahiplenmiş durumda ama şehrin ileri gelen isimlerinden de destek beklentimiz var. Şu an itibarıyla açıklayacağımız bir sponsorumuz yok. Stadyumlardan doğan coşku bütün şehre yayılacaktır. Dolayısıyla herkesten imkanı ölçüsünde destek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ahad Kömürlüoğlu: "Amacımız lige hazır olmak"

Teknik Direktör Ahad Kömürlüoğlu da sezon hazırlıklarına 15 Temmuz itibarıyla Bucakçayır Tesisleri'nde başladıklarını, bugün ise ilk kez yeni stadyumda antrenman yaptıklarını söyledi. Takımın oyuncu kadrosunun büyük ölçüde değiştiğini kaydeden Kömürlüoğlu, "Yeni statü gereği yaş sınırları ve oyuncu kadrosunda ciddi değişiklikler söz konusu. Bu nedenle yeni bir yapılanma içindeyiz. Geçen yılki oyuncu grubunun üçte ikisiyle yollarımızı ayırdık. 3 Ağustos'a kadar çalışmalarımız Niğde'de sürecek. Ardından kısa bir izin dönemi olacak ve 12-13 Ağustos tarihlerinde de Erciyes kampıyla ikinci etap çalışmalarımıza başlayacağız. Amacımız lige hazır bir şekilde, Niğde halkına yakışan bir takım olarak başlamak" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyespor, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyespor Yeni Sezone Hazırlanıyor - Son Dakika

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