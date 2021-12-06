Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Niğde'de ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara eşofman ve ayakkabı hediye edildi.

70 bin TL değerinde spor malzemesinin dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "İlimizdeki hizmetleri yürütürken hayırseverlerin desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu yardımlar sayesinde devletimizin üzerindeki yükü bir nebze azalmış oluyor. Bu tür destekler bize daha çok hizmet etme şansı veriyor. Bu tür yardımların devamını bekliyoruz. Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Kaynar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaynar'a katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından güreş ve tekvando sporcuları gösteri maçı yaptı. - NİĞDE