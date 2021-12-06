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Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi

06.12.2021 13:15
Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Niğde'de ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara eşofman ve ayakkabı hediye edildi.

Niğde'de ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara eşofman ve ayakkabı hediye edildi.

70 bin TL değerinde spor malzemesinin dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "İlimizdeki hizmetleri yürütürken hayırseverlerin desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu yardımlar sayesinde devletimizin üzerindeki yükü bir nebze azalmış oluyor. Bu tür destekler bize daha çok hizmet etme şansı veriyor. Bu tür yardımların devamını bekliyoruz. Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Kaynar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaynar'a katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından güreş ve tekvando sporcuları gösteri maçı yaptı. - NİĞDE

Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi
Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi
Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Yılmaz Şimşek, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Niğde'de başarılı sporcular ödüllendirildi - Son Dakika Spor


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