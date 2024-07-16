Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

16.07.2024 13:08
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlenecek.

Argeus Travel & Events'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu desteğiyle "Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun" sloganı ile düzenlenecek organizasyon, şehir merkezinde 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Valisi Cahit Çelik, her zaman yüreklerinde taşıdıkları Niğde'nin kahraman evladı, demokrasi şehidi Ömer Halisdemir'i rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Şehit Ömer Halisdemir adına düzenlenecek özel etkinliğin Niğde'nin eşsiz güzelliklerini ve köklü tarihini tanıtma fırsatı sunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği şehrin eşsiz sokaklarında koşacak sporcularımız, Niğde'nin görsel şölenini bizzat yaşayacak. Organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Niğde'nin kadim tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıma adına önemli bir köprü olacak. Niğde Yarı Maratonu'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı etkinliğin Niğde'nin tanıtımında ve spor kültürünün gelişiminde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek - Son Dakika
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