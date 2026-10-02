Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 'Beslenme Dostu İş Yeri' unvanı verildi - Son Dakika
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 'Beslenme Dostu İş Yeri' unvanı verildi

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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'ne \'Beslenme Dostu İş Yeri\' unvanı verildi
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında bu unvanı aldı. Kurum, çalışanlarının sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktiviteye teşvikine yönelik uygulamalarını sürdürecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı' kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda önemli bir unvan almaya hak kazandı.

Kurum; çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve fiziksel aktivitenin günlük çalışma hayatına dahil edilmesine yönelik uygulamalarıyla 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanını aldı. Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, kurum bünyesinde sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, çalışanların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve dengeli beslenme konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün söz konusu unvanla birlikte, çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen uygulamaları kurumsal çalışma kültürünün bir parçası haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıGençlikSağlıkNiğdeSporSon Dakika

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