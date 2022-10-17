Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı

17.10.2022 20:11
Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı

Gelen Niğde haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 20 Ekim Perşembe günü Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 20 Ekim Perşembe günü Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmalarını tamamladı.

İdmanın ikinci etabında Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular yer almadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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