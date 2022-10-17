Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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