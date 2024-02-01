Niğde Kick Boks Takımı, Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'ndan 5 madalya ile döndü

Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Niğde Kick Boks Takımı, gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü.
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da sona erdi. Antalya Spor Salonu'nda 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 81 ilden 5 bin 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirildi. Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Niğde Kick Boks Takımı, gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü. 51 Aktaş Spor Kulübü sporcusu Abdurrahman Efe Yetkin Genç Erkek K-1 Style 57 kg Türkiye 2.'si, Hiranur Demirci Genç Bayan Full Contact 60 kg Türkiye 3.'sü, Yiğit Spor Kulübü sporcusu Melek Yiğit Full Contact Genç Bayan 56 kg Türkiye 3.'sü, 15 Temmuz Şehitleri Spor Kulübü sporcusu Zehra Akraş, Yıldız Bayan 60 kg Türkiye 2.'si olurken, Tayfur Spor Kulübü sporcusu Melisa Adıgüzel 24 kg alt Minik Bayan Türkiye 1.'si olmayı başardı. Dereceye giren sporcular, milli takım seçme kriteri taşıyan kick boks şampiyonalarının 1. ayağı olan Spor Toto Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan milli takım puanlaması için avantaj elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sporcularımız ve antrenörleri, Köksal Arıkan, Mustafa Ersin Şimşek, Kadir Geçgil, Mehmet Tayfur, Doğan Aktaş ve İbrahim Yiğit'i elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tekrar aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, işçi ücretlerine yapılan zamı açıkladı ve diğer aday adaylarına da çağrıda bulundu.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
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