Niğde Kick Boks Takımı, Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'ndan 5 madalya ile döndü

Spor

Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Niğde Kick Boks Takımı, gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da sona erdi. Antalya Spor Salonu'nda 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 81 ilden 5 bin 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirildi. Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Niğde Kick Boks Takımı, gerçekleşen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü. 51 Aktaş Spor Kulübü sporcusu Abdurrahman Efe Yetkin Genç Erkek K-1 Style 57 kg Türkiye 2.'si, Hiranur Demirci Genç Bayan Full Contact 60 kg Türkiye 3.'sü, Yiğit Spor Kulübü sporcusu Melek Yiğit Full Contact Genç Bayan 56 kg Türkiye 3.'sü, 15 Temmuz Şehitleri Spor Kulübü sporcusu Zehra Akraş, Yıldız Bayan 60 kg Türkiye 2.'si olurken, Tayfur Spor Kulübü sporcusu Melisa Adıgüzel 24 kg alt Minik Bayan Türkiye 1.'si olmayı başardı. Dereceye giren sporcular, milli takım seçme kriteri taşıyan kick boks şampiyonalarının 1. ayağı olan Spor Toto Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan milli takım puanlaması için avantaj elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sporcularımız ve antrenörleri, Köksal Arıkan, Mustafa Ersin Şimşek, Kadir Geçgil, Mehmet Tayfur, Doğan Aktaş ve İbrahim Yiğit'i elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE