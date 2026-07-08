Niğde Sağırlar Spor Kulübü, Süper Lig\'e yükselmeyi kutladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 1. Lig E Grubu'nu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Niğde Sağırlar Spor Kulübü, düzenlenen programla başarısını kutladı.

TİESF 1. Lig E Grubu final maçında Şanlıurfa Sağırlar Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Niğde Sağırlar Spor Kulübü, başarısını protokol üyeleri, sporcular ve aileleriyle birlikte kutladı. Kutlama programına Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, kulüp yönetimi, futbolcular, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, şampiyonluk sevincini sporcularla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu akşamın kendisi için de çok özel olduğunu söyledi.

Hayatının bir döneminde işaret dili eğitimi aldığını belirten Büyükkaymakçı, işitme engelli bireylerin kullandığı dili az da olsa bildiğini ifade ederek, onların yaşadığı zorlukların farkında olduklarını dile getirdi.

Sporun bireylerin hayatındaki önemine dikkat çeken Baha Büyükkaymakçı, devlet olarak gençleri ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Konuşmasının sonunda işaret diliyle takımı kutlayan Vali Yardımcısı Büyükkaymakçı, Süper Lig'de de başarılarının devamını diledi.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı ise elde edilen şampiyonluğun engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğinin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Genç sporcuların Türkiye şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Çiftçibaşı, "İnsanlar sabrettikçe, mücadele ettikçe ve kendilerine hedef koyduklarında, devletimizin desteği ile yerel imkanlar birleştiğinde başarılamayacak hiçbir alan yoktur" dedi.

Devletin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına altyapı yatırımları, yasal düzenlemeler ve maddi desteklerle önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çiftçibaşı, belediye olarak da kulübün her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde 81 ile ve 457 ilçede faaliyet yürüttüklerini aktaran Gözel, federasyon bünyesinde futbol, güreş, yüzme, tekvando ve oryantiring başta olmak üzere 24 branşta yaklaşık 12 bin sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

İşitme engelli sporcuların uluslararası alandaki başarılarına da değinen Gözel, olimpiyatlarda toplam 26 madalya kazandıklarını belirterek, bu başarıların elde edilmesinde devletin verdiği desteğin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Niğde Sağırlar Spor Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Çizmeci ise kısa sürede önemli başarılara imza atan takımı kutlayarak, üç yıl gibi kısa bir sürede Niğde'yi Türkiye'de zirveye taşıyan sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Konuşmaların ardından şampiyonluk pastası kesildi. - NİĞDE