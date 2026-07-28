Niğde Wushu Takımı\'ndan 14 altın madalya

15 Temmuz Şehitlerini Anma Milli İrade Wushu Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Niğde Wushu Takımı, 14 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Malatya İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Milli İrade Wushu Bölge Şampiyonası, 14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi.

Şampiyonada Niğde Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden, antrenör Köksal Arıkan yönetimindeki Niğde Wushu Takımı, farklı yaş ve kilo kategorilerinde toplam 17 madalya kazandı.

Niğdeli sporcular organizasyonu 14 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayarak takım halinde büyük bir başarı elde etti.

Niğde adına mücadele eden Onur Demirkol büyük erkekler 70 kilogram, Kağan Enes Eroğlu genç erkekler 56 kilogram, Zehra Aktaş genç kadınlar 65 kilogram ve Damla Hıncer genç kadınlar 60 kilogram kategorilerinde birinci oldu.

Yiğit Gökpınar genç erkekler 75 kilogram, İpek Su Tan yıldız kadınlar 64 kilogram, Yiğit Muhsin Özdemir yıldız erkekler 42 kilogram, Sefa Umut Tuncay yıldız erkekler 39 kilogram ve Umut Aras Ürel yıldız erkekler 60 kilogram kategorilerinde altın madalya kazandı.

Meliha Miray Şimşek minik kadınlar 32 kilogram, Alperen Arıkan alt minik erkekler 24 kilogram, Doruk Efe Kaçmaz alt minik erkekler 30 kilogram, Hasan Yiğit Öner alt minik erkekler 32 kilogram ve Melis Kendirli alt minik kadınlar 24 kilogram kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Faruk Kayra Ülken genç erkekler 65 kilogram kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Pınar Semra Kahraman da yıldız kadınlar 39 kilogram kategorisinde ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkan Taşpınar ise genç kadınlar 56 kilogram kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Niğde Wushu Takımı Antrenörü Köksal Arıkan, sporcuların şampiyonada sergilediği performanstan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Takım olarak yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Arıkan, kazanılan 17 madalyanın disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu söylediği açıklamasında organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Malik Dinç'e, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul'a ve Şube Müdürü Mahmut Karataş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.