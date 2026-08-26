Niğde’ye yeni spor tesisleri geliyor - Son Dakika
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Niğde’ye yeni spor tesisleri geliyor

Niğde’ye yeni spor tesisleri geliyor
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Niğde'de spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle hayata geçirilecek yatırımlarla çocuklar ve gençler için modern spor alanları hedefleniyor.

Niğde'nin spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Niğde'ye kazandırılması planlanan yeni spor tesisleri ve modern halı sahaların yapımına ilişkin protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen programla imza altına alındı. İmza programına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protokol kapsamında hayata geçirilecek yatırımlarla kentteki spor altyapısının güçlendirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin daha modern ve nitelikli spor alanlarına erişiminin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde’ye yeni spor tesisleri geliyor - Son Dakika

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