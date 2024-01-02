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Niğdeli Dağcılar, Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook'ta Rekor Kırdı - Son Dakika
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Niğdeli Dağcılar, Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook'ta Rekor Kırdı

Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook'ta dünya genelinde rekor zirve sayısı, Niğdeli kadın ve erkek dağcılar tarafından gerçekleştirildi. Kadın dağcılarda Tan Ulupınar ve Sabiye Bozdağ, Türkiye sıralamasında ilk iki sırayı alırken erkek dağcılarda Levent Koç ve Lider Özer Velioğlu büyük bir başarıya imza atarak beşinci sırayı elde etti.

Niğdeli Dağcılar, Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook\'ta Rekor Kırdı
02.01.2024 - 11:08,
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Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summıtbook'ta Niğdeli dağcılar rekora imza attı.

Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summıtbook'ta rekor zirve sayısı dünya karmasında Niğdeli kadın ve erkek dağcılar listenin başında yer aldı. Kadın dağcılarda Türkiye sıralamasının ilk iki sırasını Niğde'den Tan Ulupınar ve Sabiye Bozdağ paylaşırken erkek dağcılarda ise Levent Koç ve Lider Özer Velioğlu listeyi beşinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğdeli Dağcılar, Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook'ta Rekor Kırdı - Son Dakika
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