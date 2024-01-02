Niğdeli Dağcılar, Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summitbook\'ta Rekor Kırdı

Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summıtbook'ta Niğdeli dağcılar rekora imza attı.

Uluslararası Zirve Kayıt Platformu Summıtbook'ta rekor zirve sayısı dünya karmasında Niğdeli kadın ve erkek dağcılar listenin başında yer aldı. Kadın dağcılarda Türkiye sıralamasının ilk iki sırasını Niğde'den Tan Ulupınar ve Sabiye Bozdağ paylaşırken erkek dağcılarda ise Levent Koç ve Lider Özer Velioğlu listeyi beşinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. - NİĞDE