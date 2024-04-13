Niğdeli Milli Boksör Emine Kılınç, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Hırvatistan'da devam eden Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Milli Sporcu Emine Kılınç; çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finale yükselmeyi başardı. Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Emine Kılınç 14 Nisan 2024 Pazar günü İngiliz rakibiyle final maçı yapacak.
Kılınç, İngiliz rakibini yenmesi halinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanacak. - NİĞDE
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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