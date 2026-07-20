Niğdeli Sporculardan Muay Thai'de Büyük Başarı - Son Dakika
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Niğdeli Sporculardan Muay Thai'de Büyük Başarı

Niğdeli Sporculardan Muay Thai\'de Büyük Başarı
20.07.2026 13:52
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Niğdeli Kağan Enes Eroğlu, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu ve Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Adana'da düzenlenen Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Niğdeli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Kağan Enes Eroğlu, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Niğde'yi temsil eden sporculardan Kağan Enes Eroğlu, 57 kilogram genç erkekler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarısıyla milli takıma seçilen Eroğlu, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye ve Niğde adına mücadele edecek.

Şampiyonada İpek Su Tan, 63,5 kilogram genç bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde ederken, Pınar Semra Kahraman ise 38 kilogram genç bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Şampiyonanın ardından değerlendirmelerde bulunan antrenör Köksal Arıkan, sporcuların zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Hem fiziksel hem de mental anlamda büyük emek verdik. Çok zor bir süreçti ancak sonunda hedefimize ulaştık. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da aynı disiplinle çalışmaya devam ederek milli takıma yeni sporcular kazandıracak, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına sporcu göndererek ilimize yeni şampiyonluklar getireceğiz" dedi.

Arıkan, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü, şube müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile sporcu velilerine teşekkür ederek, başarılı sporcularını tebrik ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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