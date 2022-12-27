Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlıyor. Sağ ve sol bek ayırt etmeksizin maksimum performans veren Ferdi Kadıoğlu için TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci övgü dolu sözler sarfetti.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi'yi ön plana çıkardı. Kahveci, "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na; 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap! - Son Dakika