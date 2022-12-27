Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap! - Son Dakika
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap!

27.12.2022 22:23
Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Ben artık Roberto Kadıoğlu diyeceğim" yorumunda bulundu.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlıyor. Sağ ve sol bek ayırt etmeksizin maksimum performans veren Ferdi Kadıoğlu için TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci övgü dolu sözler sarfetti.

Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı

"HAK EDİYOR"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi'yi ön plana çıkardı. Kahveci, "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na; 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.

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SON DAKİKA: Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap! - Son Dakika
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