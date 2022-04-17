Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

17.04.2022 15:55

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.

13 hakemin ipinin çekilmesiyle başlayan Türk futbolundaki deprem durdurulamıyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler görevi bıraktı.

TAHKİM'E RAĞMEN DEVAM ETMEDİLER

Görevden alınan 13 hakem, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine devam etmesine karar kıldı ancak MHK geri adım atmadı. Kulüplerin artan şikayetleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler istifa etti.

6 AY SÜRDÜ

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Gündoğdu'nun göreve gelişi de çalkantılı olmuştu.

YORUMLAR
500

Merkez Hakem Kurulu, Nihat Özdemir, Gündoğdu, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement